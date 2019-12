Interventi negli impianti sportivi fanno discutere il consiglio comunale

Sarzana - Val di Magra - Con i voti della maggioranza (contrari Lorenzini e Raschi del Pd e astenuta Giorgi) il consiglio comunale di Sarzan ha approvato ieri mattina la variazione di bilancio riguardante i 130 mila euro che il Comune ha ricevuto dal Mise per “efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile”. Cifra che come noto è stata utilizzata per interventi negli impianti sportivi “Miro Luperi”, “Berghini” e nella tensostruttura “Bologna”. (QUI)



Un'operazione difesa con convinzione dalla maggioranza mentre dall'opposizione sono state sollevate diverse perplessità, in primis sulle competenze dei gestori rispetto alle convenzioni e poi sugli accordi stessi fra privati ed ente sollevando anche ipotesi di danno erariale. In apertura di discussione Lorenzini (Pd) ha chiesto spiegazioni sul quarto intervento previsto (per la bocciofila) poi tolto dal verbale finale con delibera di giunta. In proposito l'assessore Campi ha spiegato come, in virtù della convenzione con la bocciofila (emolumento all'ente pari a cinquante centesimi l'anno), l'intervento non sia stato ritenuto “economicamente rilevante per l'interesse pubblico” e sia stato così spostato sull'efficientamento energetico di Palazzo Roderio. “Spendiamo per favorire due società sportive che ne gioveranno – ha osservato Mione - e dovremmo invece fare gli interessi del Comune. Questa pratica è affrettata”. Sulla stessa linea Casini: “Entrata è importante e siamo tutti d'accordo. Utilizzate però soldi pubblici per impianti gestiti da privati quando la convenzione stabilisce che dovrebbero essere effettuati proprio da questi. Non siamo soddisfatti”. “Ben venga che il Comune abbia intercettato finanziamento ma non viene utilizzato per un bene pubblico come la scuola – ha affermato Giorgi - la convenzione deve essere rivista”. Per Castagna infine sono state messe a bilancio “così come per le manifestazioni natalizie” cifre “non coperte da precisi impegni dei privati. Perché non è stata rivista convenzione per dividere benefici?”.



Sul fronte opposto Luca Ponzanelli ha parlato di “una pratica felice per la città di Sarzana della quale dovremmo gioire tutti visto che all'interno degli impianti svolgono attività sportive anche tanti bimbi” mentre Rampi ha puntualizzato come “Efficientamento non è manutenzione ordinaria” e quindi non è a carico del gestore della struttura. “Ben vengano finanziamenti come questo – ha proseguito Precetti - e l'atteggiamento della minoranza non è nuovo visto che non aveva accettato nemmeno fondi Carispezia per miglioramento dell'atrio comunale. Investimento sugli impianti sportivi è legittimo ed è assurdo parlare di danno erariale”. “La giunta è stata brava ad intercettare fondi e avviare lavori nei tempi – ha detto Pizzuto - efficientamento discende da norma nazionale”, quindi Iacopi: “Queste società hanno anche scopo educativo e non è il caso di mandare i nostri ragazzi in impianti vetusti. È vergognoso da parte dell'opposizione parlare di Corte dei Conti su interventi di efficientamento come questi”.