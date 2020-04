Internet per tutti, Santo Stefano si attiva per garantire la didattica a distanza

Sarzana - Val di Magra - Dopo la consegna da parte dell’Istituto Comprensivo di Santo Stefano Magra di tablet in comodato d’uso agli alunni con famiglie in difficoltà economica, l’amministrazione comunale provvederà nei prossimi giorni anche all’acquisto di SIM e abbonamenti internet, al fine di rendere la didattica a distanza (Dad) un diritto per tutti. "Nella prospettiva, ormai tangibile, che le scuole non riapriranno fino a settembre, il Comune di Santo Stefano Magra si è attivato affinché tutti gli alunni delle scuole del territorio abbiano le stesse possibilità di accesso ai mezzi informatici, per poter assistere alle lezioni a distanza", si spiega nella nota diffusa oggi da Palazzo civico.