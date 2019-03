Intermarine Sarzana, firmato accordo per il premio di risultato

Sarzana - Val di Magra - I segretari di categoria di Uiltec Uil, Femca Cisl, Filctem Cgil e la Rsu esprimono "soddisfazione per la sottoscrizione con Intermarine Spa - Stabilimento di Sarzana – di un accordo sindacale sul premio di risultato". "A dieci anni dall’ultima firma e dopo mesi di trattative - aggiungono Balestrino, Delcaldo e Ricci - l’accordo sancisce un percorso condiviso tra Azienda e Sindacato che rappresenta un punto di partenza per sviluppare al meglio temi tipici della contrattazione di secondo livello, il piano industriale, gli sviluppi professionali e, soprattutto, la Sicurezza.

Tale accordo è finalizzato a determinare un maggiore coinvolgimento dei lavoratori nella realizzazione di un percorso di consolidamento, sviluppo, efficienza, redditività e produttività dell’impresa ed è subordinato al raggiungimento di obiettivi, come il rispetto di tappe tecniche e termine di consegna delle commesse".

"Nella certezza dell'efficacia del percorso intrapreso - concludono - fiduciosi che le future trattative risultino meno dispendiose in termini di tempo, auspichiamo una maggiore propensione dell'azienda nella sottoscrizione di accordi aventi come obiettivi sinergici la qualità del lavoro e l'efficienza della produttività".