Sarzana - Val di Magra - Da domani, lunedì 8 novembre, per un periodo ancora da definire rimarrà chiusa la scuola dell'infanzia di Sarzanello.

La decisione è stata presa da Asl 5 in quanto è risultata positiva una insegnante che tiene lezioni in tutte le sezioni e pertanto tutti i bambini sono da considerare in quarantena.

La docente ha sempre tenuto mascherina quando si trovava in classe, ma la misura è stata presa in misura precauzionale.