Sarzana - Val di Magra - Sono iniziati ieri in via Trina ad Arcola i lavori per la rimozione dei detriti della frana verificatasi durante l'ultima allerta meteo. L'amministrazione Paganini ha rinnovato il sollecito alla Provincia per l'avvio immediato della messa in sicurezza del movimento franoso e i due enti stanno operando in stretta sinergia. Intanto è stato raggiunto l'accordo con Atc per il mantenimento del collegamento fra Piazza Garibaldi e il Portello con Piazza della Resistenza al Ponte di Arcola, passando da Baccano – Termo – Fornola.