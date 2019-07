Iniziano i saldi estivi alla Fabbrica

Sarzana - Val di Magra - Da sabato 6 luglio per 45 giorni le migliori offerte e promozioni in tutti i negozi della galleria commerciale ed all’interno del Superstore Conad. Inoltre, per tutto il periodo estivo e dei saldi, tante iniziative ed eventi per tutta la famiglia, per i grandi ed i piccoli, tra cui: sfilate di moda, concerti live, animazioni, il mondo dei supereroi, balli, degustazioni e tanto altro. Per il programma completo potete seguire i canali social del centro commerciale La Fabbrica ed il sito web.