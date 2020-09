Sarzana - Val di Magra - Considerata l'imminente apertura delle scuole con la ripresa delle lezioni, il comandante della Polizia Locale di Sarzana Franzini ha firmato la determina per l'acquisto di rallentatori di velocità da posizionare in via dei Molini e in via San Francesco nei pressi delle scuole elementari. Questo allo scopo di limitare la velocità dei veicoli che transitano e rendere così il più sicuro il passaggio di bambini e genitori.