Info point turistico a Fiumaretta: si parte il 14 giugno

Sarzana - Val di Magra - E' fissata per venerdì 14 giugno alle 18 l’apertura del Punto di informazioni turistiche a Fiumaretta di Ameglia, in Via Ratti 8, nella zona adiacente a Piazza Pertini.



L’ufficio resterà aperto con i seguenti orari:

Venerdì: 18.00/22.00

Sabato: 10.00/12.00 - 18.00/22.00

Domenica: 10.00/12.00 - 18.00/22.00



"Un servizio importante sia per la nostra comunità sia per i turisti che arriveranno – dichiara Serena Ferti, assessore al Turismo –. Per una località come la nostra è fondamentale poter assicurare un punto di riferimento presso il quale trovare informazioni su itinerari, eventi, escursioni, attività commerciali e molto altro. Abbiamo, inoltre, creato una brochure informativa fruibile dal turista che possa aiutarlo a godersi al meglio i nostri luoghi ed i nostri siti storici che ovviamente sarà reperibile, gratuitamente, presso lo Iat".



Si segnala, inoltre, il sito turistico www.viviameglia.it dove poter consultare tutte le informazioni e gli aggiornamenti della stagione.