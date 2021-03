Indagini sui ponti ferroviari, modifiche alla circolazione su Variante e Viale XXV Aprile

Sarzana - Val di Magra - A causa di lavori di indagini strutturali sul ponte della rete ferroviaria che passa dalla Variante Aurelia e da Viala XXV Aprile a Sarzana, il comandante della Polizia Locale Franzini ha firmato oggi un'ordinanza che cambia la viabilità in alcuni tratti delle due strade nei prossimi giorni.

La circolazione sarà quindi così disciplinata: "Viale XXV Aprile sottopasso ferroviario, i giorni 15 e 16 marzo 2021 dalle ore 07,00 alle ore 20,00: restringimento di carreggiata direzione centro città e senso unico alternato di marcia veicolare regolato da movieri se l'ingombro cantiere non permette il doppio senso di circolazione. Via Variante Aurelia sottopasso ferroviario, i giorni 18 e 19 marzo 2021 dalle ore 07,00 alle ore 20,00: restringimento di carreggiata direzione Carrara e senso unico alternato di marcia veicolare regolato da movieri se l'ingombro cantiere non permette il doppio senso di circolazione".