Incontri per gli anziani con Anteas. Parte "E in mezzo scorre il fiume"

Sarzana - Val di Magra - Conoscere le storie della propria terra attraverso le testimonianze di chi ci abita, persone che desiderano tramandarle proprio come le hanno vissute, e dialogare con le nuove generazioni sulle opportunità, sulle speranze e con idee che possono nascere unendo le forze. E ancora, la macchina fotografica come strumento che unisce le generazioni, mettendo in evidenza le differenti visioni del territorio, consentendo così un confronto verso soluzioni e proposte in grado di conciliare il rispetto della tradizione con la spinta naturale innovativa che è propria dei più giovani. E’ tutto questo, e anche altro, il significato di “E in mezzo scorre il fiume”, un progetto culturale e sociale proposto dall’ associazione Anteas e dall' associazione “La famiglia”, con il patrocinio del comune di Ameglia ed il sostegno della Regione Liguria. Si tratterà di una serie di incontri gratuiti ed aperti a tutti, in particolar modo alle comunità di Fiumaretta, di Ameglia e di Bocca di Magra che desiderano portare le proprie storie legate al fiume Magra ed allo splendido territorio che attraversa scorrendo verso la foce. Gli incontri inizieranno sabato prossimo 28 settembre alle 17.30 e saranno articolati in quattro sabati successivi, guidati da Simona Accettura, fotografa professionista. Il luogo di incontro sarà il “Punto Famiglia”, che opera già da tempo a Fiumaretta, presso la parrocchia guidata da don Roberto Poletti, che è anche il responsabile diocesano per la pastorale familiare. Al termine del ciclo di incontri, il materiale documentario che verrà raccolto sarà esposto alla Spezia, con altri lavori svolti nei laboratori crativi che Anteas sta realizzando in diverse zone del territorio provinciale. Ricordiamo che Anteas, Associazione nazionale tutte le età per la solidarietà, è un organismo di servizio nell’ambito della federazione dei pensionati del sindacato Cisl, mentre “La famiglia” è l’associazione che in diocesi gestisce tra l’altro, insieme a numerose altre attività, il consultorio di ispirazione cristiana. Per informazioni telefonare al 393.1479654.