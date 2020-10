Inclusione sociale e autonomia, intesa tra Comune di Sarzana e Asl 5

Sarzana - Val di Magra - Su proposta del sindaco e assessore alle politiche per le disabilità Cristina Ponzanelli, la giunta comunale di Sarzana ha approvato una nuova convenzione con Asl 5 per la realizzazione di percorsi finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione sulla base delle linee guida nazionali approvate con l’accordo Stato- Regioni recepite nell’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Liguria n 37. Preso atto che l’Asl 5 ha proposto al Comune di Sarzana la stipula di una nuova convenzione atta a consentire lo svolgimento di percorsi di recupero di soggetti seguiti dal Dipartimento Struttura Semplice Disabili, da svolgersi nel rispetto di progetti personalizzati presso la stessa Azienda Sociosanitaria Ligure n. 5, il Comune di Sarzana, quale soggetto promotore, si è impegnato a contribuire al monitoraggio dei percorsi, ad attivare copertura assicurativa INAIL e R.C.T. per i soggetti coinvolti per una spesa annua di 500 euro.

Dal canto suo l’Asl 5, tra gli altri impegni, dovrà garantire il supporto necessario per la realizzazione del progetto assicurando condizioni di benessere e sicurezza ai soggetti coinvolti. La convenzione ha validità di un anno rinnovabile tacitamente.