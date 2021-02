Incentivi allo studio per gli universitari, Castelnuovo proroga termini presentazione

Sarzana - Val di Magra - Il Comune di Castelnuovo ha prorogato i termini per la presentazione della domanda per gli incentivi allo studio per gli universitari. “Ad integrazione dell'avviso in pubblicazione dal 19 gennaio scorso – spiega l'ente - si precisa che le Attestazioni ISEE, da trasmettere a pena di esclusione, sia ordinarie che correnti devono essere del 2021. Per non creare disagi, permettendo a chi non ne fosse in possesso di richiederla e acquisirla entro il termine di presentazione della domanda, detto termine è posticipato al 31 marzo 2021”.

Tutte le informazioni relative agli incentivi sono reperibili sul sito del Comune.