Inaugurato l'appartamento per i diversamente abili

Lo spazio didattico di via Muccini sarà frequentato per un anno da dodici ragazzi che potranno così sviluppare la propria autonomia. Ponzanelli: "Una grande opportunità per tutti".

Sarzana - Val di Magra - Accogliente, spazioso e a pochi passi dal centro di Sarzana e dai mezzi di trasporto, il nuovo appartamento didattico per i cittadini diversamente abili della Val di Magra è finalmente operativo. L'importante progetto frutto del lavoro congiunto fra assessorato ai servizi sociali, distretto socio sanitario, Asl, comuni interessati, “Nessuno escluso” della Uisp e il contributo regionale di vita indipendente, è stato inaugurato oggi alla presenze di istituzioni, personale coinvolto e dei ragazzi con le loro famiglie. L'idea, partita nel giugno scorso, è arrivata a compimento mettendo così a disposizione un appartamento in via Muccini nel quale dodici ragazzi con diversa abilità motoria o intellettiva, si alterneranno per una settimana al mese nell'arco di un intero anno. Tempo nel quale avranno la possibilità di cimentarsi con la vita di ogni giorno e acquisire la massima autonomia possibile nell'organizzazione del tempo libero come nella gestione della spesa. Strumenti utili per affrontare un possibile distacco dalle famiglie o un futuro nel quale magari nessuno potrà prendersi cura di loro. Una “palestra di vita” nella quale saranno seguiti da un team di educatori, psicologi e psicoterapeuti che li aiuteranno in questo percorso che avrà come sfondo la città scelta proprio per il suo ruolo centrale nella valle.



“Siamo orgogliosi di poter inaugurare questo progetto all'avanguardia – ha sottolineato Cristina Ponzanelli, sindaco e presidente del distretto – i ragazzi avranno la possibilità di fare una vita indipendente, un'opportunità grandissima. Un'esperienza sia per chi sarà coinvolto che potrà sperimentare e acquistare autonomia, sia per le famiglie che magari hanno qualche paura legate a un percorso di questo tipo per i propri figli. Questa è una vittoria di tutti – ha aggiunto – se riusciamo a dotare la nostra società di strumenti che consentono ad ognuno di raggiungere la massima autonomia possibile abbiamo fatto qualcosa di grande”. “Questa sarà per tutti un'occasione per il futuro – ha proseguito Emiliana Orlandi, sindaco di Arcola – e un'opportunità da far crescere ancora”. “Il nostro compito è stato quello di cogliere un bisogno – ha affermato Marco Formato, dirigente del distretto – e trovare persone che volessero condividere il progetto. Il territorio ha molte realtà disposte a lavorare in questi ambiti. I contributi sono stati finalizzati allo sviluppo dell'autonomia dei ragazzi di tutta la Val di Magra che vivranno questo luogo, una bella avventura che siamo felici di aver portato a termine”.



Infine gli educatori Armando Monfroni e Daniele Bertoli: “Questa deve essere intesa come una fase di passaggio, gli insegneremo a cucinare o a svolgere le cose di tutti i giorni. Uno step per creare degli individui che un domani possano essere autonomi e in grado di vivere la loro vita ed essere parte della città, un momento di crescita per loro e per la comunità”. Molto hanno fatto infatti lo spirito di partecipazione e solidarietà di Uisp Val di Magra ma anche dei privati che hanno svolto gratuitamente i lavori nell'appartamento e di tutto il personale coinvolto che ha portato avanti il progetto con grande cuore e impegno fino alla significativa giornata di oggi.