Inaugurato il centro antiviolenza di Arcola

Ieri il taglio del nastro con sindaco e giunta per il quarto spazio gestito in Val di Magra dall'Associazione Vittoria.

Sarzana - Val di Magra - E' stata inaugurata ieri a Trebiano la sede arcolana del centro antiviolenza dell'Associazione Vittoria che in collaborazione con l'amministrazione comunale ha aperto un nuovo spazio di ascolto e supporto per le donne vittime di abusi dopo quelli di Sarzana, Ameglia e Castelnuovo Magra.



“Oggi quel progetto coraggioso, di cui andiamo molto fiere e che è iniziato più di 5 anni fa, è cresciuto ancora – hanno dichiarato le volontarie - con il sostegno delle istituzioni, oggi Vittoria gestisce quattro centri di ascolto nella Val di Magra. Tutto ciò è stato possibile grazie all’impegno e alla tenacia di tutte noi, donne che in questi anni hanno offerto in maniera gratuita la propria disponibilità, il proprio coraggio, il proprio tempo, la propria professionalità. Vittoria siamo tutte noi”.



Dopo il taglio del nastro del sindaco Paganini il vicesindaco Gianluca Tinfena ha parlato di una “splendida idea diventata realtà grazie alla passione e alla tenacia di un gruppo di donne che da anni ha deciso di dedicare tempo e professionalità a chi davvero ha bisogno di loro”. “Oggi più che mai – ha aggiunto l'assessore alle pari opportunità Camilla Monfroni – la cultura deve essere la chiave per eliminare gli stereotipi di genere che ancora attanagliano la nostra società”.