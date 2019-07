Inaugurata la Piazza del Pilota e la spiaggia per cani a Fiumaretta

Sarzana - Val di Magra - È stata inaugurata oggi la nuova Piazza del Pilota a Fiumaretta, un intervento di riqualificazione urbana e infrastrutturale che rientra nel progetto delle arginature del fiume Magra finanziato dalla Regione Liguria.



I lavori, per un importo complessivo di 472.500 euro di cui 450mila erogati dalla Regione, consistono nella realizzazione di una serie di interventi per armonizzare le opere difesa spondale, sia in termini di sicurezza che di riqualificazione ambientale e paesaggistica.



I muri di contenimento del Magra sono stati trasformati in una piazzetta pedonale, dove hanno trovato posto i giochi per i bambini e a breve un filare di tamerici. La vecchia pavimentazione disomogenea è stata demolita, e i sottoservizi sistemati. La nuova pavimentazione è in asfalto architettonico di due colori per meglio definire le varie funzioni. Ringhiere in acciaio delimitano adesso il percorso pedonale che sormonta l’argine: nei prossimi giorni verrà completata l’illuminazione e verrà posto in opera il verde pubblico.



“La piazza da oggi è utilizzabile”, ha dichiarato l’assessore alla difesa del suolo Giacomo Giampedrone. “Grazie allo sconto sull’iva che siamo riusciti ad ottenere avremo un piccolo surplus di budget che consentirà al Comune di terminare il verde pubblico e rinnovare i giochi per i bambini. Sono già stati affidati i lavori per un intervento simile sull’altra sponda del fiume, a Bocca di Magra, il tutto nell’ottica di riqualificare quella che è una fondamentale opera di difesa del suolo ma che ancora oggi impatta con le sue arginature in un luogo paesaggisticamente incantevole e ad alto flusso turistico come la foce del Magra. Questo lo spirito dei nostri interventi per circa due milioni di euro di investimento totali da parte di regione Liguria”.