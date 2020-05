In ciclopedonale nonostante i divieti, per ora la pista resta chiusa

Sarzana - Val di Magra - Il Comune di Santo Stefano al momento tiene chiusura della pista ciclopedonale lungo il Canale lunense. "Abbiamo riscontrato che, nonostante i divieti (cartelli e transenne), gli avvisi e i controlli, qualcuno ha comunque utilizzato la pista in questi in giorni - spiega l'assessore Jacopo Alberghi -. Ci teniamo a spiegare e ribadire le ragioni per le quali al momento la pista resta chiusa: la pista è stretta, è facile si formino assembramenti ed è quasi impossibile assicurare il rispetto delle distanze minime tra gli utenti in alcuni tratti; inoltre, se in diversi si sono avventurati nonostante la palese chiusura, è facile immaginare cosa accadrebbe se il percorso fosse regolarmente aperto. Ci dispiace per il disagio, sappiamo che la pista ciclabile è molto apprezzata ma in questo momento preferiamo attendere almeno un periodo di 20 giorni dall’inizio della fase 2, in modo da ragionare e rivalutare la situazione sulla base dei dati aggiornati alla riapertura".