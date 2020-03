In arrivo tablet per ricoverati di Sabbadini e San Bartolomeo

Sarzana - Val di Magra - A seguito della pubblicazione del decreto legge n. 18/2020 cosiddetto "Cura Italia" pubblicato in Gazzetta Ufficiale nella serata di ieri, si comunica aggiornamento circa l'attuabilità degli indirizzi forniti agli uffici da parte della Giunta Comunale con delibera n. 70 del 16.03.2020: mensa, trasporto scolastico e COSAP: l'Area Finanziaria adotterà determinazione dirigenziale di autorizzazione del differimento dei termini di pagamento al 30 giugno 2020, con compensazione dei pagamenti per i periodi di mancata fruizione dei servizi; sospensione TARI, IMU e TASI: sarà adottata determinazione di differimento degli avvisi di accertamento (emissione e postalizzazione) al 31 maggio 2020; scadenza della I rata Tari sarà fissata al 15 luglio 2020 nel provvedimento di approvazione delle tariffe che sarà proposto al Consiglio Comunale; I° rata IMU: fissata al 16 giugno 2020, salvo successivi interventi emergenziali da parte dello Stato.



L’Amministrazione fa sapere anche che sono in corso di attuazione le diverse misure di sostegno alle fragilità, all'interno della campagna comunale "Nessuno è solo" come, ad esempio, la prosecuzione ed intensificazione del servizio di URP e protezione civile di trasporto a domicilio di farmaci e generi alimentari, il supporto telefonico rivolto ad anziani e persone in isolamento in collaborazione con Associazione Vittoria e l'acquisto di tablet per ospiti e ricoverati di RsA Sabbadini ed Ospedale San Bartolomeo per favorire le relazioni affettive a distanza dei degenti.