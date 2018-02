In arrivo autobus anche da Genova per la Mille Miglia

Sarzana - Val di Magra - La “Freccia Rossa” non passa inosservata e la redazione sportiva di TeleNord, emittente televisiva che trasmette in tutto l’arco ligure, ha invitato il Presidente del Comitato Organizzatore per la Mille Miglia a Sarzana Massimiliano Giampedroni ed il Sindaco Alessio Cavarra a registrare uno speciale che andrà in onda nel palinsesto sportivo dell’emittente e sul canale del digitale terrestre 189 TeleNord Motori per tutta la prossima settimana.

Intervistatore d’eccezione Paolo Zerbini, volto RAI molto noto. Per dieci anni ha svolto il ruolo di caposervizio proprio nella sede RAI di Genova oltre che caporedattore della mitica “Domenica del Corriere” e anche dell’ “Occhio” quotidiano popolare ideato da Maurizio Costanzo.

Lo “speciale Mille Miglia”, che è stato anticipato da immagini girate a Sarzana, ha posto l’accento sull’unicità dell’evento motoristico che per la Liguria in questo 2018 non avrà eguali. Oltre ad affrontare alcuni aspetti tecnici della terza tappa della Mille Miglia che il 18 maggio transiterà da Sarzana fra le 15 e le 20 e che offrirà una sosta per il timbro della documentazione in Piazza Matteotti ed una per il controllo orario nel parcheggio del Centroluna alle oltre 700 vetture, il giornalista Zerbini ha messo in luce come Sarzana possa offrire moltissime attrattive e ha già annunciato la sua presenza in città durante il passaggio della gara.

Le province liguri di levante e ponente sono già in fermento e a Genova l’Automobil Club sta già predisponendo un primo autobus per raggiungere Sarzana ed assistere al passaggio.