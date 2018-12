In arrivo 250mila euro per l'edilizia residenziale

La cifra servirà al Comune di Sarzana per riqualificare le case popolari. Ponzanelli: "Grazie al presidente Toti e all'assessore Scajola".

Sarzana - Val di Magra - “Oltre 250mila euro a Sarzana per la riqualificazione di edilizia residenziale pubblica. Grazie all’assessore Scajola e al Presidente Toti: un passo importante per migliorare la vita delle persone, partendo da chi vive situazioni di difficoltà economica”. Così il sindaco di Sarzana Cristina Ponzanelli che ieri ha avuto ufficialità dello stanziamento dei fondi da parte della giunta regionale che ha destinato anche un milione e 86mila euro ad Arte La Spezia, 726mila euro e al Comune spezzino. Il presidente Toti e l'assessore Scajola lo hanno definito “Uno stanziamento importante che andrà a finanziare interventi che garantiranno un aumento dell’offerta abitativa e un sensibile miglioramento degli appartamenti. La nostra attenzione su questo tema è costante, in ogni angolo del territorio”.



I soldi serviranno per interventi di recupero e ammodernamento dell'esistente, e dovranno essere avviati entro dodici mesi per essere poi ultimati entro due anni. Nel comune di Sarzana questo si tradurrà in opere di riqualificazione degli edifici residenziali pubblici “che – come sottolineato da Ponzanelli – in alcuni casi soffrono di un logoramento ormai evidente”. La ricognizione dei beni da ristrutturare è già iniziata e a breve saranno avviati i lavori. “La riqualificazione di questi alloggi – ha concluso - rappresenta un aspetto determinante per migliorare la vita delle persone, a partire da chi vive situazioni di difficoltà economica. Ringrazio la Regione Liguria, il Presidente Giovanni Toti e l’assessore Marco Scajola per essere intervenuti efficaciamente anche su Sarzana, senza aver dimenticato l’emergenza assoluta di Genova col crollo del Ponte Morandi.”