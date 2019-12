In Via Paganino scatta la sosta per un quarto d'ora con disco orario

Sarzana - Val di Magra - Il comandante della Polizia Locale di Sarzana ha firmato ieri l'ordinanza che istituisce la sosta regolamentata con disco orario per la durata massima di 15 minuti sugli stalli di sosta paralleli all'asse stradale di Via Paganino.

“L'amministrazione comunale – si legge – a seguito di varie richieste si è attivata per la ricerca di soluzioni atte a garantire la possibilità di sosta dei veicoli al maggior numero possibile di cittadini, soprattutto durante le entrate e le uscite giornaliere degli scolari presso la scuola materna “Matazzoni” con l'ingresso in Viale della Pace. Gli stalli di sosta posti in prossimità al cancello d'ingresso del plesso vengono occupati giornalmente da utenti della strada che parcheggiano tutta la giornata senza dare la possibilità dell'usufrutto e di rotazione degli stessi”. Per questo si è deciso di assicurare – mediante il disco orario da 15 minuti – una maggiore disponibilità di posti auto con maggiori possibilità di fruizione anche per chi deve recarsi presso ile scuole. Tutti i giorni, escluse le vacanze scolastiche, sarà dunque necessario esporre il disco orario dalle 8.30 alle 9.30 e dalle 15.00 alle 16.