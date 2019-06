In Val di Vara prosegue l’impegno sui sentieri dei volontari di Mangia Trekking

Sarzana - Val di Magra - In questi giorni tra le Cinque Terre e Riccò del Golfo, sul sentiero della Costa da Séa è proseguito il lavoro dell’associazione Mangia Trekking con decespugliatori ed attrezzi per la cura del bosco. Gli associati, Giorgio Berettieri, Carmelo Vadalà, Roberto Tassara e Michele Colombo , hanno effettuato la manutenzione dell’antica via, un tempo molto percorsa dalle comunità di Casella, Vadipino, Ponzò e Falabiana che volevano raggiungere mete verso il mare o l’entroterra. L’associazione, attiva sul “ progetto dei cammini tra i Parchi del mare e dell’Appennino ” ha ripristinato l’utilità di una via importante per le comunità locali e del cammino. Così, mentre ringrazia, desidera portare ad esempio queste persone che non perdendo mai di vista il fine dell’associazione, continuando a rendere un servizio prezioso in territori di tutti e per le comunità che vi dimorano.