Il sindaco scrive agli studenti: "Questa città e questo Paese appartengono a voi"

Sarzana - Val di Magra - Cari studenti e care studentesse,

per molti di voi questo è il primo giorno di scuola, per altri un ritorno tra i banchi dopo il meritato riposo estivo. Qualcuno probabilmente sta già pensando con nostalgia all’estate e guarda con fatica al suono della sveglia la mattina. Non ho dimenticato l’emozione di ogni mio primo giorno di scuola e succederà anche a voi. Ricorderete sempre questi giorni: ciò che vivrete a scuola resterà nella persona che sarete per sempre e i ricordi di questi anni riempiranno le vostre menti per tutta la vita.



Questo primo giorno di scuola ci ricorda come tutti insieme abbiamo grandi responsabilità: gli insegnanti, che devono ispirarvi e motivarvi allo studio; noi genitori, che siamo responsabili del vostro presente e del vostro futuro; noi amministratori pubblici, che abbiamo la straordinaria responsabilità di dotarvi degli strumenti per costruire le opportunità che meritate e soprattutto VOI, che avete il futuro nelle vostre mani.



Questa città e questo paese appartengono a voi. Ognuno di voi ha un talento da scoprire, da offrire alla sua comunità e la responsabilità di capire quale. Concedetevi il tempo per capire cosa vi appassiona. Qualunque cosa vi piaccia, dedicatele fatica e dedizione: con la passione, il duro lavoro e una buona istruzione, nulla è impossibile. Quando vivrete delle difficoltà, fate sempre riferimento alle vostre famiglie e ai vostri insegnanti. Quei consigli che oggi sentite noiosi o inutili, li ricorderete domani con un sorriso e li scoprirete essenziali.

Godetevi i vostri giorni, riempiteli, non lasciatevi influenzare dalle esperienze negative e non vi allontanate dai vostri riferimenti migliori.

La vostra generazione ha la responsabilità di orientare la sensibilità di questo paese e di ispirare grandi cambiamenti, non fatevi trovare impreparati a questo appuntamento e ispirateci... abbiamo bisogno di voi!

Il futuro è nelle vostre mani.



Buon anno scolastico!



Cristina Ponzanelli