Il sindaco convoca i dipendenti, malumore per l'assenza di Baroni

Sarzana - Val di Magra - Alle nove i dipendenti del Comune di Sarzana in sala consiliare. Una convocazione arrivata stamattina, estemporanea, dal sindaco Cristina Ponzanelli. Un incontro che fa seguito alla maretta di questi giorni (su cui è intervenuto anche il Pd), che ha visto le sigle sindacali vagheggiare l'ipotesi di una mobilitazione dei lavoratori dell'ente per problemi relativi all'organizzazione, ai rapporti dell'amministrazione con personale e sindacati, all'impasse della trattativa sul contratto decentrato, ai fabbisogni occupazionali alla luce dei pensionamenti. La sindaca, affiancata dal segretario generale Guerrera, ha manifestato apertura e disponibilità al confronto e, a quanto si apprende, in merito al tema degli incontri 'saltati' con lavoratori e loro rappresentati, ha spiegato di non essere stata al corrente di una qualsivoglia messe di richieste: agli atti ci sarebbe infatti una sola domanda, arrivata ed esaudita lo nelle prime settimane dell'anno.



Oltre ai cruciali temi riorganizzativi, in merito ai quali la prima cittadina ha asserito d'aver dato mandato per una ristrutturazione che migliori il funzionamento della macchina – andando tra l'altro a sistemare le posizioni dirigenziali -, ne sono stati accennati altri. C'è ad esempio chi ha fatto cenno alla scarsa presenza a Palazzo Roderio dell'assessore esterno Daniele Baroni (gravato anche dagli impegni di docenza universitaria), che tra le sue deleghe ha, appunto, quella al Personale. Sul piatto anche le dichiarazioni pubbliche della consigliera di maggioranza Maria Grazia Avidano, esponente della Lega, che ha criticato l'operato degli uffici comunali, in particolare per i loro tempi. Parole dalle quali la sindaca stamani si è distaccata. Non è mancato infine chi ha osservato come un incontro come quello di stamani avesse la pecca di non contemplare il livello intermedio, cioè le forze sindacali; ma dal personale sono altresì arrivate manifestazioni di non condivisione dell'affondo delle sigle di ieri. Riunione quindi nel complesso serena, che pare scongiurare mobilitazioni imminenti.