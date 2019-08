Il sindaco Ponzanelli: "Addio don Gianni faro di tutta Sarzana"

Sarzana - Val di Magra - "Esprimo il mio più sincero cordoglio a nome di tutta l'amministrazione e della città di Sarzana per la scomparsa del caro Don Gianni, un Parroco molto amato dalla sua comunità e noto per la sua attività nell'ambito dell'aggregazione e della socialità". Lo dichiara il sindaco di Sarzana Cristina Ponzanelli che in una nota prosegue: "Resterà vivo il ricordo del suo impegno ecclesiastico e dell’attenzione che ha sempre rivolto ai più deboli e agli ultimi, oltre che dell'attività a favore dell'infanzia e delle giovani generazioni. Un riferimento vero che mancherà a tutti e in particolare a coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo. Ai suoi cari, alla sua famiglia, ai suoi parrocchiani, alla nostra Diocesi il nostro più forte abbraccio per la dolorosa perdita."