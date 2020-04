Il sindaco: "Nessun focolaio Covid a Vezzano Ligure"

Sarzana - Val di Magra - “Smentisco categoricamente il contenuto di messaggi vocali che nella giornata odierna si sono diffusi in maniera incontrollata tra gli abitanti del nostro comune”. Lo afferma il sindaco di Vezzano Ligure Massimo Bertoni, che aggiunge: “Vi confermo che nel nostro territorio non c'è alcun focolaio di Covid-19 e che i dati dei contagiati e delle persone in quarantena sono perfettamente in linea con i dati di sviluppo provinciale della malattia; tutti i casi sono strettamente sotto controllo Asl”.



“Ricordo che all'amministrazione comunale spetta - aggiunge - il compito dello smaltimento dei rifiuti, che viene svolto da Acam/Iren, delle persone sottoposte ad isolamento forzato e anche in caso di autoisolamento. Prendo pertanto con forza le distanze da tutti coloro che vogliono creare condizioni di terrorismo psicologico ed altrettanto non abbassiamo la guardia in questa guerra contro il maledetto virus. Ancora una volta vi chiedo di usare guanti e mascherine ed evitare code ed assembramenti. L'amministrazione comunale - conclude - è presente tutti i giorni al lavoro nei propri uffici e sul territorio e si occupa continuamente di aiutare le persone in difficoltà e perseguire e contrastare comportamenti illeciti”.