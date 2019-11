Esclusa a giugno per "Risultati non soddisfacenti" la Cooperativa si è aggiudicata il bando di palazzo Roderio.

Sarzana - Val di Magra - Con la determina dirigenziale firmata ieri il Comune di Sarzana ha aggiudicato il servizio di pulizia degli edifici comunali per i prossimi dodici mesi – dalla data di sottoscrizione – così come previsto dal bando di gara. L'unica offerta pervenuta entro i termini previsti a Palazzo Roderio è stata quella della cooperativa Maris che ha presentato un'offerta economica complessiva di 59mila euro ritenuta "congrua ed in linea con i valori di mercato e rispondente alle esigenze dell'ente".



La sigla che ha sede a Santo Stefano torna dunque a svolgere l'attività che aveva portato davanti dal 2015 al giugno di quest'anno quando la giunta Ponzanelli aveva deciso di interrompere ogni rapporto e non prorogare il contratto d'appalto con la società – che svolgeva anche il servizio di sfalcio dell'erba - “alla luce dei risultati non soddisfacenti e di una indagine istruttoria tesa a ottenere una maggior efficenza” come spiegato dall'assessore Campi.

Nei giorni scorsi invece era stata affidato alla cooperativa sociale “La Magnolia” il servizio di riqualificazione del patrimonio verde comunale.