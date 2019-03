Il progetto "Pensa a cosa mangi" approda a Sarzana

Sarzana - Val di Magra - Il progetto “Pensa a cosa mangi” si sposta nella vallata del Magra. Martedì 2 Aprile, alle ore 15, alla Casa della Salute in Via Paci 1 si terrà il terzo incontro del progetto “l’alimentazione nella fase speciale della vita”, con Graziella Gavarini, dirigente medico specialista in scienze dell'alimentazione SC Igene Alimenti e Nutrizione Asl 5 Spezzino.



Durante l'incontro, organizzato in collaborazione con i gruppi invecchiamento attivo dell'Asl 5, sarà presentata la corretta alimentazione nelle varie fasi della vita ed, in particolare, saranno focalizzate le necessità nutrizionali con l'avanzare dell'età.



Il progetto Pensa a cosa mangi è promosso da Cgil, Spi Cgil, Auser con la collaborazione di Coop Liguria, Slow Food, Associazione Buon Mercato e la partecipazione alle attività sul territorio della Vallata del Magra dell'Istituto Agrario Arzelà.