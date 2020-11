Il parco di Via Porcareda aperto solo la mattina dei giorni feriali

Sarzana - Val di Magra - L’area verde polivalente di Via Porcareda ad Arcola resterà aperta solo alla mattina dei giorni feriali. Così ha deciso con un'ordinanza la sindaca Monica Paganini nelle scorse ore. "Non risulta attualmente possibile, all’interno del parco denominato «Area Verde polivalente», unico parco con consistente afflusso di utenti, garantire un monitoraggio costante del rispetto del distanziamento fisico e dell’utilizzo dei dispositivi di protezione individuali", recita il documento. Il parco quindi chiuderà dalle 14 alle 7.30 del mattino nei giorni dal lunedi al venerdi e tutta la giornata per i giorni di sabato e domenica.