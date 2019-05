Il nido "Zigo Zago" di Castelnuovo supera visita per accreditamento dei servizi

Sarzana - Val di Magra - Martedì 6 maggio il nido d’Infanzia “ZIGO ZAGO”, dei Comuni Associati di Castelnuovo Magra e di Luni, ha superato brillantemente la seconda visita da parte della Regione Liguria riguardante l’accreditamento dei servizi per la prima infanzia (delibera GR.n.222 del 6 marzo 2015). La Commissione incaricata è rimasta al nido quasi tutta la giornata ad osservare i vari momenti e l’organizzazione: “….Si evidenzia l’ottima organizzazione delle attività strutturate in sottogruppi derivante da un lavoro di osservazione del gruppo in fase progettuale. Tutti i bambini si sono dimostrati coinvolti con la presenza propositiva delle educatrici. Si osserva un clima gioioso, sereno e tranquillo….”.



Il nido ZIGO ZAGO, affidato alla cooperativa sociale COCEA, che da più di 30 anni è impegnata nella gestione di servizi educativi per la prima infanzia, ha visto un recente intervento di ristrutturazione da parte del comune di Castelnuovo Magra che ha consentito oltre ad un miglioramento della struttura e un ampliamento degli iscritti.

Può ospitare fino a 50 bambini in età dai 3 mesi ai tre anni, sono previste tre diverse fasce di frequenza, dalle 7.30 alle 18.30.

Fino al 15 maggio sono aperte le iscrizioni per l’anno scolastico 2019/2020 ed è possibile ritirare la modulistica presso il Nido, oppure le famiglie possono è partecipare ad un pomeriggio dedicato al Centro bambini e famiglie, dalle 16.30 alle 18.30, precisamente il giovedì, giornata dedicata alla conoscenza di questo nuovo spazio a sostegno della genitorialità.



Dal 15 maggio, saranno aperte le iscrizioni per il CENTRO ESTIVO rivolto a bambini da 1 ai 6 anni che sarà caratterizzato da diversi laboratori creativi: di costruttività, di acquaticità, motori e creativi.

Per informazioni NIDO INFANZIA ZIGO ZAGO via della Pace CASTELNUOVO MAGRA, telefono nido 0187/670087 oppure scrivere a info@cocea.it