Il fratello: "Il cuore di Luca ha smesso di battere nel sonno"

Sarzana - Val di Magra - “Vorrei far sapere a tutti che Luca se n'è andato in pace, senza violenza alcuna e senza sofferenza. Il suo cuore ha smesso di battere nel sonno”. Così Fabrizio Cucurnia, fratello del ragazzo castelnovese mancato prematuramente domenica a Londra dove da tempo risiedeva e lavorava. Un decesso improvviso che straziato di dolore la famiglia ma anche i tantissimi amici che Cucu - come era stato ribattezzato – aveva sia in Val di Magra che nella capitale britannica. Gli stessi – oltre trecento persone - che in meno di due giorni hanno raccolto più di undicimila euro da destinare alla famiglia per sostenere tutte le spese necessarie per riportare la salma in Italia, anche a fronte delle difficoltà dovute all'emergenza coronavirus che sta interessando anche l'Inghilterra.

“Una grande dimostrazione di affetto – aggiunge Fabrizio – che dimostra come Luca fosse ben voluto e amato da tutti. Ringraziamo chi ha contribuito perché questa somma ci aiuterà ad affrontare le spese per il rimpatrio”.



La raccolta fondi si può sostenere QUI