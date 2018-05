Il diario di Ugo Muccini e una nuova ristampa

L’edizione 2018 comprende nuovi nomi di combattenti spezzini e lunigianesi ancora sconosciuti, arricchendo le biografie già esistenti e testimoniando anche l’orgoglio degli arcolani per i loro dieci combattenti volontari per la libertà.

Sarzana - Val di Magra - Il combattente arcolano per la libertà della Spagna, Ugo Muccini, rivive nella quarta ristampa del suo diario, a cura di Antonio Bianchi per le edizioni Giacchè. La nuova edizione, che segue le due precedenti del 1973 e l’ultima del 1988, verrà presentata in anteprima nella sala consiliare del comune di Sarzana, martedi 22 maggio alle 17.30, alla presenza dei sindaci di Arcola e Sarzana, dell’assessore alla cultura del comune di Sarzana, di Italo Poma presidente Aicvas e di Antonio Bianchi curatore dell’opera. “La giovane vita di Ugo Muccini – spiega Bianchi – è stata donata con generosità al popolo spagnolo per difenderne i diritti e così vive nel ricordo e nel cuore degli arcolani. A distanza di oltre quarant’anni dalla prima edizione del suo diario e dopo l’ultima visita dell’ottobre 2016 in Spagna, sui luoghi dove sono stati raccolti i resti delle persone combattenti fucilate, è sorte l’idea di una nuova ristampa.”



L’edizione 2018 comprende nuovi nomi di combattenti spezzini e lunigianesi ancora sconosciuti, arricchendo le biografie già esistenti e testimoniando anche l’orgoglio degli arcolani per i loro dieci combattenti volontari per la libertà. La voce di Ugo Muccini parla attraverso le pagine del diario, racconta di solidarietà, di amici fratelli di trincea, di sacrificio e difficoltà, attraverso le sue parole ancora dialoga con la sua gente, in un colloquio che fa riflettere sulle tragedie della storia.