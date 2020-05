Il commercio sarzanese riparte dall'affetto dei clienti

Sarzana - Val di Magra - Cauto ottimismo e voglia di ritornare ad una parvenza di normalità. Riparte da qui il centro storico di Sarzana che da oggi ha visto riaperte molte delle sue attività commerciali dopo il lunghissimo lockdown. Uno stop forzato che ha lasciato una cicatrice importante su un settore già alle prese con diverse problematiche ancor prima della pandemia da Covid-19. Rivedere sulle soglie dei negozi i propri commercianti di fiducia è stata però una bella sensazione anche per le tante persone che in un lunedì dall'atmosfera particolare sono tornate a vivere le vie cittadine acquistando e rivolgendo saluti e incoraggiamenti ai negozianti.



“Essere aperti oggi è per tutti un atto di coraggio – spiega a CdS Fiammetta Gemmi, della omonima e storica pasticceria – non abbiamo ripreso da qualche giorno ma mi rincuora rivedere persone in via Mazzini, spero che Sarzana possa tornare ad essere quello che era ancora prima della crisi. Sarà una ripartenza lenta perché i consumi sono 'al palo' per tutti e per quanto riguarda la ristorazione sarà importante ritrovare la voglia di 'convivere' con le nuove disposizioni. Spero – aggiunge – che i turisti possano arrivare non solo dalla Liguria ma anche dalle altre regioni vicine potendo contare su eventi non invasivi che auspico possano essere realizzati anche con formule diverse. Penso ad esempio alla nuova luce offerta dal Museo Diocesano oppure “Atri fioriti” o una “Soffitta” rivista con regole che evitino assembramenti, mentre con l'Opera Festival stiamo già ragionando su alcune date. Dovremo tutti cercare di rimettere in campo cuore, fantasia, pensieri e di animo, perché questo clima di una città senza vita è stato difficile per tutti. Se è vero che anche a livello nazionale si vuole ripartire dai borghi Sarzana può rappresentare una particella importante di questo percorso”.



“Ripartiamo con spirito super positivo e con entusiasmo – spiega invece Tommaso Ausilio di Galax – abbiamo già messo in conto di soffrire per l'assenza di turismo almeno in questa prima fase. Pur nell'incertezza siamo comunque molto felici di essere di nuovo qui anche se il rapporto con i nostri clienti non si è mai interrotto grazie ai social e allo shopping online”.

Ottimismo condiviso anche da Raffaella Cerretta di “Lol – Young Fashion”, attività per bambini e neonati che aveva ripreso nelle scorse settimane: “Dobbiamo essere positivi e siamo contenti di rivedere finalmente anche gli altri colleghi, se poi arrivasse anche qualche aiuto dallo Stato non sarebbe male. La gente – aggiunge – ci sembra responsabile e ben disposta al rispetto delle disposizioni, intanto anche noi proseguiamo con le consegne a domicilio”. Da via Mazzini a Piazza Luni dove Marco Capaccioli di Sky Store sottolinea: “Spero che si possa tornare piano piano alla normalità e che la gente abbia il coraggio di uscire perché rispettando distanze e norme di sicurezza le cose si possono fare e lo abbiamo visto anche con i supermercati. Non nascondo che il periodo di chiusura è stato particolarmente stressante perché i dubbi sul rilancio dell'attività c'erano e ci sono. Siamo focalizzati su questa ripartenza e per fortuna posso contare su clienti fissi che si sono già fatti sentire, è stata dura ma sono fiducioso”. Clienti che si sono fatti vedere anche da Kau Kau in via Bertoloni dove Federico Castagna afferma: “Pur essendo lunedì po' di persone sono venute, come primo giorno non ci possiamo lamentare, la risposta è stata buona. Nel periodo di chiusura siamo comunque riusciti a lavorare molto con l'online”. Alternativa utilizzata diffusamente anche da Carlotta Cozzani di Many me boutique in piazza Calandrini: “Le vendite online sono andate molto bene – afferma – ma sono molto contenta di poter riaprire e tornare in negozio, bisogna vedere come reagiranno le persone anche se molte clienti abituali hanno già preso appuntamenti per venire. Per quanto riguarda la sanificazione degli abiti non c'è l'obbligo ma mi sono già accordata con una lavanderia cittadina per alcuni capi. C'è una gran voglia di ripartire”.

Nella vicina via Castruccio Martina Micheli di Reg Conceptstore sottolinea: “Fortunatamente anche durante il lockdown sono riuscita a lavorare molto bene con l'online ma sono felicissima di poter riaprire anche perché il nuovo locale era stato inaugurato poco prima della chiusura. Le clienti non vedono l'ora di tornare e hanno già preso gli appuntamenti”.

Infine Alessia Tognoni della pizzeria Da Silvio di via Marconi, che da oggi – come le altre attività di somministrazione – ha riaperto anche locale e dehor dopo il servizio take-away. “Ci siamo organizzati con mascherine, guanti, visiere e cloche per coprire i vassoi per dare la massima sicurezza e far sentire i clienti a loro agio. C'è ancora un po' di preoccupazione fra le persone e speriamo possano abituarsi prima possibile a questa nuova realtà. Auspico – puntualizza – che resti attiva la 'finestra' della ztl per favorire il take away e che si possa trovare una soluzione per avere i parcheggi gratis anche in estate dalle 17 in poi per favorire bar, ristoranti e negozi del centro storico”.



Fra le tante saracinesche che si aprono ci sono però anche quelle che restano chiuse di fronte all'impossibilità di ripartire in queste condizioni. “Il gruppo si sta allargando – ricorda Eros Sabella di Kulchur 21 – alla manifestazione di Spezia eravamo in pochi ma il gruppo di chi decide di non riaprire così si sta allargando a livello provinciale anche ad altre partite Iva perché le condizioni sono pessime per tutte. In questa prima settimana tutti avranno voglia di uscire ma il quadro più realistico si avrà fra una decina di giorni. Questo – conclude – senza considerare la situazione del Covid-19 perché se il contagio dovesse crescere di nuovo un altro stop sarebbe una mazzata per tutti”.