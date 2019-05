Il comitato: "Biodigestore, il neo sindaco Bertoni ora passi ai fatti"

Sarzana - Val di Magra - Nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 28 maggio, una delegazione del comitato 'No (Bio)digestore Saliceti' incontrerà presso la sede di Sarzana il Consiglio direttivo dell'ente Parco di Montemarcello Magra per esporre e analizzare, si legge in una nota "quelli che sono i rischi per l'ambiente e le possibili ricadute, anche nell'adiacente zona Parco, che può comportare la realizzazione del (Bio)digestore a Saliceti". All'incontro parteciperanno tecnici e geologi che ad oggi hanno messo le loro competenze a disposizione del comitato.



"Questo - osservano dal comitato - sarà solo il primo di una serie di incontri. Preme altresì fare una necessaria precisazione: ad oggi abbiamo preferito non partecipare al dibattito della campagna elettorale per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio comunale di Vezzano Ligure sul tema (bio) digestore per evitare qualsiasi forma di strumentalizzazione politica del nostro comitato. Ma ora che le elezioni sono finite proponiamo al neo-eletto sindaco Massimo Bertoni, che ha dichiarato la sua netta contrarietà alla realizzazione dell'impianto a Saliceti, di confrontarsi con noi comitati insieme al sindaco e all'amministrazione comunale di Santo Stefano Magra per concordare un'azione finalizzata a passare dalle dichiarazioni agli atti, in questo caso anche a ricorsi volti a impedire la realizzazione dell'impianto".