Sarzana - Val di Magra - "Per le difficoltà economiche legate all'emergenza Covid19 non riapre lo storico Circolo Arci Er Bersagiòn di via Sobborgo Spina a Sarzana" Lo scrivono sui social i gestori che aggiungono: "Ci riserveremo di dare appuntamento ai soci presso altra sede dove poter svolgere con il dovuto distanziamento fisico le proprie attività".