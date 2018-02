Il centro sociale rinasce nel nome di Andrea Giacomelli

L'associazione "Amici del Giacò" inaugura oggi la nuova gestione della struttura di Castelnuovo Magra.

Sarzana - Val di Magra - A sette anni dalla sua tragica e prematura scomparsa, il ricordo di Andrea Giacomelli è sempre una costante nella comunità di Castelnuovo, colpita a freddo la mattina del 30 dicembre 2010 dall'omicidio del consigliere comunale che era molto conosciuto in tutta la Val di Magra. Una figura che giorno dopo giorno ha continuato a vivere nell'impegno degli “Amici del Giacò”, gruppo che nel suo nome ha promosso decine di iniziative benefiche per le persone in difficoltà. Dai bambini che necessitavano di cure costose fino ai terremotati di Norcia.

Da oggi l'associazione avrà anche una sede vera e propria visto alle 15.30 sarà inaugurato il “nuovo” centro sociale polivalente di via Carbonara assegnatogli dal Comune dopo il bando indetto nelle corse settimane. Un luogo nel quale continueranno ad operare le realtà già presenti fra le quali Auser e Università Popolare ma che sarà anche fulcro delle attività degli “Amici del Giacò”.

“Per noi è un passo avanti importantissimo – spiega a CdS il presidente Lorenzo Moretti – in questi anni ci siamo riuniti un po' ovunque, talvolta anche in casa, ora finalmente avremo uno spazio più ampio e adatto ad ospitare tutte le manifestazioni. In questi venti giorni – prosegue – abbiamo lavorato senza sosta per portare a termine tutti gli interventi di manutenzione e ora siamo finalmente pronti. E' stato emozionante – aggiunge – vedere quante persone sono venute a darci una mano mettendo a disposizione un po' del loro tempo libero con un grande spirito di comunità che ci ha fatto commuovere”.

L'associazione, che non è a scopo di lucro, sarà affiancata dall'Arci Molicciara Wave che gestirà il bar della struttura mentre continuerà ad appoggiarsi sul vicino teatro tenda per le iniziative più grandi come quella in programma a fine mese. “Proseguiremo nella massima collaborazione con il Comune e con tutte le realtà già presenti. Si tratta di una bella responsabilità – conclude Moretti – e di un grande impegno che come sempre porteremo avanti con la massima serietà e trasparenza nel nome di Andrea”.