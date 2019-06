Il centro sociale potrebbe rimanere a "Battifollo Oggi"

Sarzana - Val di Magra - Anche per i prossimi tre anni il centro sociale “XXIX Novembre” potrebbe rimanere in gestione a “Battifollo Oggi” che ha partecipato al bando indetto dal Comune di Sarzana come l'associazione che prende il nome del centro sociale. Dopo l'approvazione delle linee guida da parte della giunta ad aprile, a inizio giugno era stata indetta la procedura di gara che si è conclusa ieri mentre questa mattina in seduta pubblica sono stati aperti i plichi per la verifica della documentazione. Subito dopo è stata nominata anche la commissione che ha valutato le offerte, presieduta dal dirigente dell'area 3 tecnica Luigi Guerrera e completata da Andrea Cargiolli e Ottavio Moscatelli con Daniela Bondielli.



L'utilizzo del centro sociale, di proprietà del Comune, nei mesi scorsi era stata al centro di una dura battaglia politica – anche in consiglio comunale – per la gestione dei conti e il sostegno, anche economico, dato al Pd, stigmatizzati dalla maggioranza. Uno scontro con l'opposizione che aveva portato anche centinaia di cittadini a firmare la petizione che chiedeva il mantenimento del circolo nel quartiere sarzanese. Polemiche che si chiuderanno a breve con la decisione della commissione che ufficializzerà l'affidamento dopo l'analisi della documentazione e dei punteggi che vedrebbero avanti proprio il soggetto uscente “Battifollo Oggi”.