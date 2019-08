Il capoccione di Mazinga alla Fabbrica, selfie con le girls del robot

Sarzana - Val di Magra - Al Centro Commerciale “La Fabbrica” di Santo Stefano Magra andrà in scena una manifestazione unica nel suo genere mirata a coinvolgere grandi e piccini che potranno fotografarsi con il loro eroe preferito.



Per tutto il mese di agosto all’interno del centro sarà infatti presente la Mazinga’s Head: una struttura alta oltre 4 metri che rappresenta la testa del robot più famoso del mondo.



Il 3 10, 16 e 25 Agosto di Agosto saranno presenti le Mazinga’s Girls accompagnate da Supereroi che inviteranno grandi e piccini a posare con l’enorme robot e postare la foto sulla pagina Facebook del centro commerciale.

Durante tutto il Mese il centro invita i clienti a farsi un Selfie con la famosa struttura di Mazinga la foto più votata e originale sarà premiata; inoltre il GARNDE MAZINAGA sarà la location “a tema” di numerosi eventi come DJ SET, APERITIVI IN MUSICA, ANIMAZIONI PER I PIU PICCOLI, GADGETS..e tanto altro; basta seguirci sui nostri canali web e social.



Un evento che si inserisce nella lunga lista delle manifestazioni estive che il c.c. La Fabbrica ha in programma per rallegrare le ferie di tutta la sua clientela.