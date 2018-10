Il "Salotto del signor Rossi" riapre parlando del Festival della Mente

Sarzana - Val di Magra - Riparte domani sera, venerdì 5 ottobre alle 21.30, Il Salotto del Signor Rossi la trasmissione di approfondimento di Tele Liguria Sud (canale 19) condotta da Fausto Rossi. In questa prima puntata parleremo della polemica sul Festival della Mente, che approderà anche in consiglio comunale a Sarzana il prossimo 9 ottobre. Saranno anticipati alcuni aspetti della discussione, con un confronto tra gli schieramenti. Il festival è troppo sbilanciato a sinistra? La formula è vincente e non va toccata? Sarà l'occasione anche per parlare di questi primi mesi della nuova amministrazione sarzanese e di molti altri argomenti di cui si dibatte nella città della Val di Magra. Ospiti in studio Costantino Eretta, Riccardo Precetti, Daniele Castagna e Francesco Battistini. I telespettatori potranno intervenire inviando un messaggio a info@teleliguriasud.it entro venerdì alle 14.