Il Parentucelli-Arzelà rinnova i suoi organi collegiali

Sarzana - Val di Magra - Domenica e lunedì l'istituto Parentucelli-Arzelà di Sarzana andrà al voto per rinnovare i suoi organi collegiali per il prossimo triennio. In modalità telematica i partecipanti potranno scegliere i propri rappresentanti fra quattro liste di studenti, due di docenti, una di personale ata e due dei genitori. Per quanto riguarda la componente di questi ultimi, la lista “Noi con la scuola.. noi per la scuola” è composta da Emilia Amato, Francesca Angelicchio, Barbara Dechamps ed Emanuela Rosi mentre la lista “Parentucelli-Arzelà nel cuore” vede candidati Alfonso Del Giudice, Simone Dodi, Marco Monfroni, Sabrina Peoni, Luciana Pittameglio e Andrea Pizzuto.



In merito al voto la circolare dell'istituto sottolinea come “Il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche avviene secondo modalità a distanza nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni. Si comunica, pertanto, lo svolgimento delle elezioni previste per Domenica 22 novembre 2020 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e Lunedì 23 novembre 2020 dalle ore 8.00 alle ore 13.30, secondo la seguente modalità: dalle ore 8.00 di domenica 22 novembre alle ore 13.30 di lunedì 23 novembre, tutti gli elettori per le diverse componenti (studenti, docenti, genitori e ATA) accederanno alla bacheca Argo, dove sarà pubblicato il link di google moduli per la votazione. Al momento dell’espressione della preferenza, è richiesto di specificare un account Google per permettere di esprimere un solo voto, la dichiarazione di preferenza avverrà in forma anonima. L’elettore cliccherà il nome del/dei candidati prescelto/i. Si ricorda il numero di preferenze esprimibili: La componente alunni n. 2 preferenze. La componente genitori n. 2 preferenze. La componente docenti n. 2 preferenze. La componente del Personale ATA n. 1 preferenza. La commissione elettorale raccoglierà tutti i dati pervenuti e pubblicherà i risultati dello spoglio”.