Il Parco cerca un nuovo direttore, il bando è pronto

Sarzana - Val di Magra - Gli interessati avranno tempo fino alle 12 del 26 marzo per partecipare alla manifestazione di interesse pubblicata oggi dal Parco di Montemarcello Magra e Vara per il ruolo di direttore dell'ente. Come anticipato ieri dal presidente Tedeschi infatti il bando è pronto e consultabile sul sito dell'ente che andrà così a ricoprire il vuoto lasciato da Paola Carnevale che a breve lascerà l'incarico in via Paci per passare in Regione dove continuerà ad occuparsi di tematiche ambientali.



Il contratto sarà valido fino al 31.12.2019 e rinnovabile per un altro anno mentre le richieste pervenute al Parco saranno valutate da un apposito collegio di membri esperti che assisteranno il presidente nell'individuazione dei tre candidati finali che saranno poi presentati al consiglio.