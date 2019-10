Il Manifesto per la sanità in piazza con i sindacati: "Non faremo come loro"

Sarzana - Val di Magra - Il Manifesto per la Sanità locale ha deciso di aderire alla manifestazione provinciale del 25 ottobre prossimo indetta da Cgil, Cisl e Uil. "E' evidente che non ripeteremo, a nostra volta, le discutibili scelte fatte da chi, il 7 giugno scorso, ha deciso di non partecipare ad una manifestazione indetta dai cittadini", spiegano da Manifesto e Insieme per una sanità migliore, con riferimento all'astensione proprio delle sigle sindacali dalla manifestazione della scorsa primavera (QUI). "Parteciperemo e inviteremo tutti i cittadini a dar vita al corteo pubblico del 25 Ottobre - prosegue la nota - Infatti, il principale obiettivo della manifestazione 'Vogliamo la costruzione del nuovo ospedale' e’ troppo alto e importante per tutti i cittadini della nostra Provincia. Ma ci sembra altrettanto importante affrontare un nodo decisivo della vicenda del nuovo Felettino: cioè la disastrosa bocciatura della variante al progetto da parte di I.R.E.; bocciatura gravemente assecondata dalla Regione e dall’Amministrazione Comunale spezzina.

Rilanciare l'obiettivo del nuovo ospedale, senza affrontare questo nodo e come se nulla di grave fosse avvenuto in queste settimane, rischia di omettere passaggi decisivi e individuazione di precise responsabilità gestionali e politiche. Responsabilità che, ove non tenute nel debito conto ed evidenziate alla cittadinanza, rischiano di riportarci al punto zero del Felettino, come accaduto nel 2005 (Giunta Regionale sempre di centro destra), quando la gara d’appalto venne annullata perché uno dei commissari di gara nominato senza le dovute qualità. Pura casualità o 'recidiva' che sia, non possiamo permettere che, anche questa volta, tutto cada nel dimenticatoio della burocrazia".



"Oggi la Regione e I.R.E. hanno, di fatto, impedito la ripresa dei lavori nel cantiere del Felettino - si legge ancora - lasciandoci solo la demolizione del vecchio edificio, un Sant’Andrea ai limiti del collasso strutturale e un S. Bartolomeo sempre in continuo depotenziamento.

Così facendo si e’ messo l'intero servizio sanitario provinciale di fronte all’impossibilità – nonostante l’impegno di chi ci lavora - di poter dare risposte adeguate ai bisogni sanitari dei nostri cittadini : alle carenze strutturali e funzionali dei presidi sanitari, deprivati di personale, posti letto e dotazioni territoriali efficienti, si aggiunge - con la mancata realizzazione della nuova struttura ospedaliera - anche la mancata attrattività per nuovo personale sanitario, di cui questa provincia ha bisogno per una nuova ed avanzata sanità pubblica. Oggi c'è chi si affanna a camuffare il danno inferto alla nostra comunità con la classica toppa che è peggiore del buco".



"Dopo tre anni di attesa - proseguono -, ci aspettavamo finalmente l'approvazione della variante strutturale presentata alla Regione già dalla fine del 2016. Così non è stato. Nel settembre scorso, IRE (Società pubblica della Regione) ha concluso il suo procedimento bocciando la variante. A noi, e non solo a noi, pare evidentissimo l'intervento politico della Giunta Regionale teso a bloccare tutto e a buttare così all'aria l'appalto del nuovo ospedale pubblico della Spezia. E' di questi giorni il coro di tutte le maggioranze – in Regione come in Comune – teso a confondere e nascondere la gravità della decisione da loro assunta con IRE, da loro diretta. Soprattutto assurda ed irresponsabile ci pare la stravagante intimazione all'impresa Pessina di realizzare l'ospedale secondo il progetto originario, quello con le fondazioni a rischio di cedimenti strutturali previsti ed accertati dalla Provincia; progetto che l'impresa stessa aveva poi corretto presentando a Regione e IRE una variante strutturale - approvata dalla Provincia - e che infine IRE stessa ha poi bocciato. Del pari assurda, l’altra ipotesi di revocare l'appalto per ricominciare tutto daccapo. Altra gara, altri incarichi, altri anni di attesa, altre risorse economiche buttate al vento. Il tutto facendo finta di ignorare che la Provincia si trova - e resterà così ancora per anni - con il Felettino demolito, il Sant'Andrea vetusto ed inadeguato e il S. Bartolomeo depotenziato".



"Non basta più oggi dire che vogliamo il nuovo ospedale - conclude la nota -. Dobbiamo volere che sia revocata o superata in positivo la bocciatura di IRE. Essa non è una sentenza passata in giudicato, può essere rivista, se a tal fine ci si impegna tutti. Si può fare, ma bisogna dirlo e soprattutto volerlo. Bisogna dire, e volere, che i lavori per la costruzione del nuovo ospedale partano subito, entro quest'anno che volge al suo termine. E una volta costruito che rimanga in piedi, robusto, solido e pubblico. Agibile per la nostra e per le generazioni future. Così come sono stati i nostri vecchi ospedali".