Il Lions dona divise alla Pubblica assistenza di Santo Stefano

Sarzana - Val di Magra - Il Lions Club Colli Spezzini vista l’emergenza Covid in atto ha continuato la propria attività benefica. In questa occasione la scelta è stata di aiutare una di quelle associazioni che in questi mesi ha fronteggiato l’epidemia sulle prime linee, nello specifico la P.A. Croce Bianca Santo Stefano di Magra.

Il contributo di diversi sponsor tra cui la Farmacia Gemigniani di Ponzano Magra, ha permesso il dono di 13 divise complete che andranno a sostituire quelle oramai dismesse per le troppe sanificazioni. Il giorno 10 Dicembre il Presidente del Club Colli Spezzini, accompagnato dal Presidente del Comitato Service del Club Mario Bianchi, ha consegnato alla Sig.ra Giovanna Monti (Presidente dell’associazione) le divise, prontamente distribuite e rese operative sul territorio. Un ringraziamento a chi, anche ora che l’emergenza agli occhi delle persone sembra calare, non è dimenticato di noi e del nostro impegno sul territorio.