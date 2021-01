Il Lions club dona a Sarzana quattro quintali di cibo

Sarzana - Val di Magra - Il Lions Club Sarzana ha consegnato al sindaco Cristina Ponzanelli quattro quintali di generi alimentari di prima necessità che il Comune farà pervenire all’Emporio della Solidarietà di via Castruccio per la successiva distribuzione alle famiglie sarzanesi in difficoltà.



“Ringraziamo il sindaco di Sarzana per averci sostenuto in questo nostra iniziativa- ha detto il presidente del Lions Club Sarzana Maurizio Bortolomiol-. Da anni il Lions Club Sarzana è impegnato sul territorio con iniziative culturali, di solidarietà, di attenzione ai problemi delle giovani generazioni e soprattutto a tutela dei più deboli”.



“Grazie a nome delle città- dichiara il sindaco Cristina Ponzanelli – perché questo contributo concreto, che va ad aggiungersi agli altri sostegni alla solidarietà alimentare che abbiamo ricevuto nelle scorse settimane, conferma ancora una volta come la nostra città sappia essere al fianco di tutti i suoi cittadini e delle famiglie che stanno vivendo momenti particolarmente difficili. Grazie a quello straordinario tessuto sociale delle associazioni come il Lions che dimostrano di essere vicini alla città e a chi è più in difficoltà. A Sarzana nessuno resta solo o resta indietro, grazie anche a loro”.



L’acquisto e la donazione di generi alimentari di prima necessità di prodotti a marchio Conad che, come detto, verranno consegnati all’Emporio della Solidarietà è frutto del service denominato “Il panettone solidale” , organizzato dal Lions Club di Sarzana durante il periodo natalizio che va ad aggiungersi alla donazione di due frigoriferi di grandi dimensioni per la conservazione di prodotti alimentari freschi alla Caritas di Sarzana e della Spezia, oltre ad una donazione ai Frati di Gaggiola a La Spezia impegnati ad offrire oltre 350 pasti giornalieri ai poveri.