Il Comune incontrerà Arte per il futuro dell'ex Colonia Olivetti

Nella prossima settimana vertice genovese per la giunta Ponzanelli. L'assessore Campi: "Oltre a Preziosi e Volpi ci sono altri interessati".

Sarzana - Val di Magra - “In occasione dell'incontro della prossima settimana a Genova con il Demanio ci riserveremo uno spazio per parlare con Arte anche dell'ex Colonia Olivetti”. Così l'assessore ai lavori pubblici Barbara Campi a margine del sopralluogo odierno sul tratto focivo del Parmignola (QUI). Impossibile dunque non parlare della struttura che ormai da anni attende l'inizio di un intervento di riqualificazione.



Nei prossimi giorni la delegazione sarzanese – che ufficialmente dovrà affrontare il tema del Pud – incontrerà anche i vertici dell'azienda regionale delle trattative per la vendita dell'immobile e del suo enorme parco. “Ci sono buone prospettive – sottolinea l'assessore – abbiamo già avuto anche dei contatti con l'ingegner Cotena (amministratore unico) anche perché purtroppo alcuni possibili acquirenti non sono stati accolti nel migliore dei modi. Non si tratta né di Volpi né di Preziosi – puntualizza – ma di persone che hanno chiesto di essere ascoltate e di vedere la delibera che ne limitava l'utilizzo visto il vincolo “capestro” sulla destinazione”.



“Siamo nella fase libera e non ci sono più scadenze – aggiunge l'assessore regionale Giampedrone – è finita la partita dei ribassi e ciascuno può fare le proprie valutazioni ma tutto riguarda ovviamente Arte. Sicuramente – conclude – la conclusione dei lavori sul Parmignola e il futuro riallineamento del piano spiagge di Marinella con quello di Ameglia consentiranno di rendere più appetibile anche la Colonia”.