Il Comune di Luni dona apparecchiature informatiche alle associazioni del territorio

Sarzana - Val di Magra - Nei giorni scorsi nella sala consiliare del Comune di Luni si è svolta la consegna di alcune apparecchiature informatiche all’associazione Ekoclub International Odv della sezione di Massa Carrara e all’associazione “Insieme per i diritti dei nostri figli”, associazioni che hanno partecipato all’apposito bando indetto dall’Ente.

Il vicesindaco Barbara Moretti ha voluto incontrare i rappresentanti delle due associazioni che hanno partecipato all’iniziativa per ascoltare e comprendere le realtà in cui operano e le diverse esigenze che ogni giorno devono affrontare per lo svolgimento delle rispettive attività.

“L’amministrazione - si legge in una nota del Comune - è sempre attenta alle esigenze del territorio e della popolazione, soprattutto nell’ambito del sociale e del volontariato, con questa piccola iniziativa si è voluto dare un segno tangibile di come alcuni beni non più utilizzabili per i fini dell’amministrazione pubblica possano avere un’ulteriore vita ed essere riutilizzati per finalità sociali. Queste occasioni sono molto importanti per la collettività perché permettono di avvicinare le amministrazioni pubbliche alle esigenze del territorio e sono la base per future altre iniziative”.