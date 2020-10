Il Comune di Luni assume un operaio specializzato

Sarzana - Val di Magra - Il Comune di Luni ha appena avviato il concorso per l'assunzione a tempo indeterminato di un operaio specializzato come manutentore del patrimonio comunale. Fra i requisiti richiesti c'è un diploma di scuola media superiore di secondo grado oppure un diploma di qualifica professionale triennale o di scuola dell'obbligo accompagnato da un attestato di partecipazione a corsi di formazione professionali, regionali, biennali nelle materie oggetto del concorso. Bisogna essere inoltre in possesso della patente di guida B e avere abilitazione/attestazione di idonea formazione alla conduzione di trattori agricoli o forestali. I candidati saranno valutati da un'apposita commissione mediante una prova scritta, una prova orale e una attitudinale.

Tempi e dettagli del bando si possono reperire sul sito www.comune.luni.sp.it