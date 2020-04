Il Comune dà il via alla campagna per donare tablet e telefonini che non si usano più

Sarzana - Val di Magra - Anche un piccolo gesto, in un momento particolarmente difficile come quello che stiamo tutti attraversando può essere importante per continuare a sentirsi vicini. Tra questi certamente c’è di donare un tablet o un telefonino che non si usano più e aiutare tante persone a comunicare con i propri cari: basti pensare agli anziani che possono così connettersi con i propri famigliari o agli studenti che possono essere supportati nella didattica a distanza, ora che sono costretti a rimanere a casa da scuola. Per farlo basta contattare l’URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) al numero 0187/614300 e i volontari della Protezione Civile passeranno direttamente a casa ritirare il dispositivo donato.



Si tratta di un’altra delle tante iniziative inserite dall'Amministrazione sarzanese nella campagna #NESSUNOÈSOLO.

Sono tantissime infatti le telefonate ricevute direttamente dal sindaco Cristina Ponzanelli, dagli amministratori e dagli uffici comunali da parte di cittadini che vogliono offrire direttamente un contributo alle famiglie in difficoltà alla lotta contro il COVID-19. L'idea di questa iniziativa in particolare è della cittadina sarzanese Daniela Biggi, che l'ha comunicata direttamente al sindaco che, a sua volta, l'ha attivata con il prezioso supporto degli uffici comunali e della Protezione “Civile. Grazie per la generosità di tutti coloro che vorranno contribuire a sostenere chi in questo momento è più in difficoltà, anche restando a casa”.