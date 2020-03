Il Comune ci ripensa: "Mercato sospeso per tutta la durata dell'emergenza"

Sarzana - Val di Magra - Il Comune di Sarzana ci ripensa e ferma il mercato del giovedì che si sarebbe dovuto tenere in forma più che dimezzata con i soli banchi di generi alimentari via Gori e piazza San Giorgio così come previsto dal Dpcm sul contenimento del coronavirus. Questa mattina infatti il mercato era stato regolarmente autorizzato - con orario ridotto - con determina firmata dal dirigente Guerrera (QUI) e con tanto di cartelli stradali sistemati nelle zone interessate (vedi foto).



Poi nel pomeriggio sono arrivate le roventi critiche di cittadini e opposizioni (QUI) che chiedevano a gran voce di evitarne lo svolgimento per questioni di sicurezza. In serata è quindi giunta, tramite Facebook, la comunicazione del sindaco Ponzanelli: “Il mercato di via Gori è sospeso – ha scritto - per tutta la durata dell’emergenza, nonostante il decreto del Presidente del Consiglio autorizzi esplicitamente i banchi alimentari: lo impone il buonsenso e il rispetto della salute pubblica di tutti i cittadini, a cui chiediamo per di più lo sforzo di stare a casa. Grazie ai concessionari degli spazi e alle associazioni di categoria per la loro sensibilità: siete stati migliori dei politici, rinunciando come vi abbiamo chiesto a un vostro diritto nel superiore interesse della salute pubblica. A chi anche oggi – ha aggiunto - riesce a speculare e inventarsi un improbabile attacco politico rispondo con un sorriso: Non abbiamo dato noi l’autorizzazione allo svolgimento dei mercati alimentari né scritto noi questo decreto confuso, contraddittorio e troppo permissivo”.