Il Comune cerca un privato per la gestione dei cimiteri sarzanesi

Sarzana - Val di Magra - Il Comune di Sarzana cerca un nuovo soggetto per la gestione dei cimiteri Nei giorni scorsi la giunta Ponzanelli ha infatti deliberato le linee guida per l'appalto dell'esternalizzazione dei servizi visto che quello attuale è scaduto.

Al termine della gara saranno quindi affidati il cimitero di via Falcinello, quello di Marinella e quelli della frazione di Falcinello a un privato che riceverà dall'ente 179.620 euro in due anni, tempo di durata dell'appalto.



Nella riunione di giunta l'assessore Campi ha infatti spiegato come il Comune “non è in grado di espletare il servizio facendo ricorso a personale e mezzi propri” ed ha così ritenuto opportuno procedere con una nuova gara, escludendo però la gestione delle lampade votive e il trasporto funebre.



La procedura ad evidenza pubblica sarà riservata a cooperative sociali “di tipo B” al fine di promuovere lo svolgimento di attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.