Il Comitato all'assessore: "Come completerete tutti i 33 alloggi entro il 6 febbraio?"

Sarzana - Val di Magra - “Non è solo la pista ciclabile il nervo scoperto che rischia di far saltare le finanze comunali”. Incassata l'accusa dall'assessore Campi di essere “formazione politica”, il Comitato Sarzana, che botta! torna ad incalzare l'amministrazione comunale sul progetto di via Muccini: “Nella concessione della proroga per il completamento delle opere pubbliche del Piano Botta, finanziato con tre milioni e mezzo di denaro pubblico, il Ministero delle infrastrutture ha inserito anche i 33 alloggi a canone moderato. Due le prescrizioni da rispettare. L’avvio dei lavori della pista ciclabile entro il 29 luglio scorso. Prescrizione secca e inevasa dall’attuale amministrazione. Completamento di tutti i trentatre alloggi entro il 6 febbraio 2020. Cioè tra 78 giorni, contando anche Natale, Capodanno e le altre feste comandate. Il termine è perentorio. Non sappiamo se anche in questo caso l’assessore Campi oserà affermare che è una “interpretazione di un comitato che non approfondisce la lettura delle carte”. Dalla nuova amministrazione Ponzanelli ci saremmo attesi una tempestiva informazione alla cittadinanza, e, soprattutto, un’azione di rivalsa nei confronti dei precedenti amministratori e dirigenti comunali e dei soggetti privati inadempienti. A meno che le fidejussioni non coprano tutto l’importo (quasi 3.500.000) che il Comune ha incassato negli anni da Stato e Regione. A noi non risulta”.



“Dalle carte che abbiamo ottenuto dalla Regione – puntualizza il comitato - emergono particolari sconcertanti. Il 7 luglio 2018 nel concedere alle cooperative genovesi la proroga dei permessi di costruire fino al 6 febbraio 2020 il dirigente Mugnaini scriveva “alle seguenti prescrizioni: che nel termine di scadenza della presente proroga dovranno essere realizzati nel comparto nord almeno 18 alloggi a canone moderato di quanti previsti nel programma a suo tempo approvato, fermo restando il completamento di tutti gli impegni assunti dai soggetti attuatori con la convenzione del febbraio 2011”. Sorvoliamo sul fatto, da noi più volte denunciato, che i permessi di costruire erano scaduti da un anno e mezzo e non potevano essere prorogati. Limitiamoci a osservare che il 7 luglio dello scorso anno andavano realizzati “almeno” diciotto alloggi nel comparto Nord di via Muccini.

Quattro mesi dopo, il 28 novembre 2018, il Comune chiese la proroga di diciotto mesi per completare alloggi e pista ciclabile, asserendo che il ritardo nel completamento era stato causato dal blocco dei finanziamenti da parte della Carige e dal sequestro del cantiere per il crollo di un muro delle ferrovie. Il muro delle FS crollato rallentò di otto mesi i lavori del sottopasso, non di quattro anni la realizzazione degli alloggi. La Regione ha avallato e il Ministero ci ha creduto. Il Comune, ancora una volta coperto dalla Regione, attestò addirittura che quattro alloggi “risultano completati e consegnati” e che nella proroga dei permessi di costruire era stato imposto ai concessionari (le cooperative) di mettere “immediatamente” a disposizione almeno 18 alloggi ubicati nel comparto Nord. Per scongiurare nostre “Interpretazioni” riportiamo la nota di integrazione della richiesta di proroga del comune alla Regione Liguria del 9/11/2018 prot PG/2018/307908 datata 28/11/2018) e dalla Regione poi inoltrata al Ministero ove si legge quanto segue: “Ad oggi risultano completati e consegnati 4 alloggi situati nell'edificio A, a fronte di ciò e facendo seguito agli incontri in Regione Liguria del 21 maggio 2018 concernenti la verifica dello stato di attuazione del Pruacs, si è ritenuto procedere al conferimento di una proroga dei titoli abitativi inerenti la costruzione degli edifici previsti dal Piano (145 alloggi in totale), notificata in data 6 luglio 2018, comprendenti fra l'altro l'esecuzione dei 33 alloggi previsti dal Programma e dalla convenzione attuativa in essere, stabilendo una durata massima di 18 mesi della proroga, e quindi scadente il 6 febbraio 2020 per il completamento dell'intero programma. La prescrizione, inserita in calce nel titolo abilitativo prorogato, impone ai concessionari la messa a disposizione immediata di almeno 18 alloggi ubicati nel sub comparto norde viene giustificata dal fatto che gli immobili ricadenti in tale ambito sono in uno stato di attuazione più avanzato rispetto al resto dell'insediamento. I restanti quindici alloggi saranno realizzati negli edifici E, F, G, H, precisando che l'intero programma a canone sostenibile (33 alloggi) deve concludersi entro la data di validità del titolo abitativo prorogato”.



Insomma il 7 luglio 2018, data di rilascio della proroga dei permessi di costruire, i diciotto alloggi dovevano essere realizzati o erano già immediatamente disponibili, cioè agibili, completi di tutti i servizi? Al sindaco Ponzanelli e all’assessore Campi risulta che dal 7 luglio 2018 fervono i lavori per realizzare nel comparto sud gli edifici E, F, G, H dove ricavare gli altri 15 alloggi a canone moderato? Noi vediamo solo due scheletri di cemento e degrado. ?In base al principio della massima trasparenza chiediamo all’assessore Campi di fare visitare gli alloggi ai consiglieri comunali, ai giornalisti e, perché no, al Comitato che da dieci anni denuncia le oscenità urbanistiche, amministrative e finanziarie del Piano di via Muccini consumate dalle amministrazioni Caleo, Cavarra e, ora, in perfetta continuità, Ponzanelli”.

“Il 6 febbraio il bluff finirà – conclude il comitato - l’amministrazione Ponzanelli ha una sola carta da giocare: ottenere la disponibilità di 33 alloggi, completamente ultimati nei palazzi già realizzati. Ma sono abitabili? I contribuenti sarzanesi hanno diritto di sapere se devono mettere mano al portafoglio. P.S. : Eravamo tentati di inoltrare una petizione al Consiglio Comunale. Ma considerato che la petizione su piazza Martiri è stata discussa un anno dopo e, per la vergogna, alle due di notte, ci siamo risparmiati l’affronto”.